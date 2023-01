Pd: quasi 200 firme under 35 dem a sostegno Bonaccini

Roma, 10 gen. "Quasi 200 firme raccolte in poche ore dal lancio dell'appello di giovani under 35 a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del Pd". Si legge in una nota. Tra questi Andrea Furegato, il giovane sindaco di Lodi eletto alle ultime amministrative.

"L'iniziativa, che sta coinvolgendo amministratori, iscritti e simpatizzanti di tutta Italia, intende far arrivare forte e chiaro un messaggio: tanti giovani dentro e fuori il Partito Democratico credono nella candidatura di Bonaccini a segretario nazionale del Pd. Le sue proposte e la sua idea di Paese garantirebbero al Partito Democratico di continuare a essere un grande partito riformista di centrosinistra e non una forza residuale e minoritaria".

"L'appello sollecita il Pd a riacquisire la propria voce, persa tra discorsi sterili su tattiche di corto respiro e tematiche autoreferenziali, e ripartire dai suoi valori fondativi per dare risposte ambiziose e concrete alla società di oggi e per costruire quella in cui vogliamo vivere".

Tante le proposte avanzate nel documento, a partire da ambiente, salute, lavoro e istruzione. Tematiche che rappresentano le sfide e i terreni sui quali si gioca il futuro del Paese e che saranno al centro di un momento di confronto, a breve, tra i giovani firmatari e il candidato alla segreteria, si spiega.

“Crediamo nella proposta politica di Stefano Bonaccini e intendiamo sostenerlo nella sua campagna congressuale senza tatticismi: siamo certi che la sua leadership, insieme a un gruppo dirigente fortemente rinnovato, possano rappresentare quella proposta autorevole, credibile, pragmatica in grado di offrire una nuova speranza di cambiamento. Vogliamo un Partito Democratico forte e a vocazione maggioritaria, che si faccia carico dei meriti e dei bisogni degli italiani, e non una forza residuale che delega ad altri la rappresentanza di interi pezzi della società”.

