Pd: Renzi, 'con no a JobsAc t e sì a Giarrusso ormai partito ex riformista'

Roma, 31 gen "Il Pd del mio amico Bonaccini, ad esempio, ha deciso nello stesso giorno di attaccare il JobsAct (che ha prodotto più di un milione di posti di lavoro, di cui la metà a tempo indeterminato e ha dato garanzie a chi garanzie non aveva, introducendo ad esempio il divieto delle dimissioni in bianco) per accogliere nel suo seno l'ex grillino Giarrusso: contenti loro, contenti tutti. Facendosi dettare la linea dall'ex grillino, il PD diventa ufficialmente ex riformista". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

