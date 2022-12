Roma, 21 dic "Non credo che il Pd implode, alla fine Bonaccini tiene insieme tutti. Implode se vince la Schlein. Stefano è rotondo, cerca di tenere tutti insieme, non implode. Che poi non cresca è un altro problema, lo vedremo". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà.

