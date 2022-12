Pd: Renzi, 'con Schlein più a sinistra, Bonaccini capace di tenere insieme tutti'

Roma, 4 dic "Io non sono appassionato del congresso Pd. Ho dato la solidarietà alla sorella della Schlein, come tutti. Il congresso del Pd, nonostante tutto e l'affetto con tanti amici, non mi fa fare faccette". Lo ha detto Matteo Renzi a 'Mezz'ora in più'.

"Non è la Schlein la prima donna candidata alla guida del Pd, la prima in assoluto è stata la Bindi, con un risultato non brillantissimo -ha spiegato il leader di Iv-. E' chiaro che Schlein è una giovane donna con una esperienza importante, è una candidatura importante. E' chiaro che guarda un po' più a sinistra, Bonaccini è più capace di tenere insieme una maggioranza più ampia".

