Roma, 29 ago "C'è una sinistra che con me guardava a Obama e Blair e che oggi è totalmente diversa. Perderanno le elezioni e dal 26 settembre lavoreranno a fare il nuovo Congresso. Tutto il gruppo dirigente del Pd sta dicendo 'stai sereno' a Letta, ma loro 'a cattivo', non come me". Lo ha detto Matteo Renzi a QUarta Repubblica, su Retequattro.

