Roma, 3 ott "Non voglio discutere del Pd. A me del Pd non interessa. Ora c'è un governo che avrà due opposizioni, quella riformista, la nostra e di Calenda, e una opposizione populista con Conte e il gruppo del Pd che ama Conte, cioè Bettini, D'Alema, Provenzano". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7.

