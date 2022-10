Roma, 3 ott "La fine del Pd penso sia con Elli o senza Elli. Lei non è iscritta al Pd, è molto brava, si è conquistata un seggio al Parlamento europeo, ha preso un sacco di voti nel 2014, noi la mettemmo in lista, e poi al Consiglio regionale. Non condivido quasi nulla delle sue idee politiche. Ma il Pd deve scegliere, non può stare nel mezzo". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira parlando di Elli Schlein.

