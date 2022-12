Roma, 16 dic. "E noi questo giro abbiamo preso su serio la costituente, stamattina ho partecipato. Ma così non funziona. Non si può fare insieme la costituente e le primarie. Bonaccini ha detto che ormai il calendario è fatto, da candidato non può entrare su questo tema, ma così non funziona". Così Matteo Ricci aprendo l'iniziativa 'Sinistra popolare' a Roma.

