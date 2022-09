Roma, 27 set "Io candidato segretario? Non è il momento di fare nomi e cognomi, ma nessuno si può sottrarre a una fase di ricostruzione del partito. Io non mi sottraggo. Occorre rifondare il Pd. Dargli un'anima. O forse addirittura andare oltre il Pd". Lo dice Matteo Ricci a 'Repubblica'.

"Non è il momento di fare nomi e cognomi. Ma serve aprire una fase costituente. Bisogna avere tutti il coraggio e l'umiltà di capire perché non siamo mai diventati una sinistra popolare nel Paese", spiega il sindaco di Pesaro. Come si va oltre il Pd? Cambiandogli nome? "Non lo so. Ma bisogna rifondarlo", risponde Ricci.

