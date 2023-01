Pd: Ricci, 'no inutili polemiche su regole, così non si scalda congresso'

Roma, 9 gen. "Io penso che dobbiamo provare in queste settimane a far emergere i temi sui quali ricostruire l'identità del Pd. Eviterei inutili polemiche sulle regole. Anche perché quando abbiamo chiesto di anticipare il congresso, ci hanno risposto che le regole non si cambiano in corsa e allora questo vale anche per tutto il resto...". Così Matteo Ricci all'Adnkronos sulla polemica attorno alle primarie on line da affiancare ai gazebo.

Ma viste le attuali difficoltà del Pd non si rischiano gazebo semi deserti? "Questo è il vero tema ed è per questo che dobbiamo lavorare tutti per una partecipazione più ampia possibile e questo accadrà solo se riusciamo a far capire che si riparte. Questo è il messaggio. Che si riparte con una guida solida e di cambiamento come quella di Stefano Bonaccini. Dobbiamo portare più persone possibili ad appassionarsi ad un congresso che per ora non scalda e non riusciremo a farlo con le polemiche sulle regole ma spingendo sui temi".

