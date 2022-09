Roma, 26 set "Sconfitta dolorosa e pesante. In bocca al lupo a Giorgia Meloni. Dovremo fare un'opposizione dura, ricostruire e ripensare tutto dal basso. Due cose già dire: il problema non era il campo largo, ma non essere riusciti a farlo. Ripartiamo dai sindaci progressisti e riformisti". Lo scrive su Twitter Matteo Ricci, del Pd.

