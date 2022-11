Pd: Ricci, 'venerdì a Roma presentiamo le nuove idee per il partito'

Roma, 19 nov "Nuove idee per il Pd, le nostre. Venerdì le presentiamo a Roma insieme agli amministratori che mi stanno accompagnando in questo viaggio straordinario nella provincia italiana”. Lo dice Matteo Ricci dando appuntamento per il 25 novembre per una conferenza stampa a Roma.

“Ho seguito l'assemblea del Pd e su regole e tempi ci sarebbe molto da dire, ma concentriamoci sui contenuti. Abbiamo bisogno di nuove idee per un nuovo Pd. Tutto – continua Ricci - ruoterà attorno a tre concetti: il riscatto sociale, perché se non torneremo a essere la forza che lo rappresenta non avremo futuro, la sinistra veloce, che è un tema culturale, e un nuovo modello di sviluppo, un nuovo Pd del benessere equo e sostenibile".

"Il Pd deve ripartire dalla politica di prossimità, quella della porta accanto, dall'ascolto. Quello che sto facendo in questi mesi con “Pane e Politica”, un bellissimo giro nella provincia italiana, a cena nelle case delle persone. Un format che continuerà nelle prossime settimane. Saremo in Lombardia, Piemonte, Umbria, Campania, Abruzzo. Una grande innovazione nel modo di fare politica, il mio contributo alla fase costituente, che abbiamo preso sul serio provando a tenere insieme partecipazione reale e digitale”, prosegue.

Ricci conclude: "Forza Pd. Dobbiamo essere combattivi, contro un governo di destra che sta portando avanti politiche e concetti culturali sbagliati, ed essere pronti a una fase costituente apertissima. Sorridenti, vivere questa sfida provando a creare grande entusiasmo attorno ad un progetto di rinascita per la sinistra riformista italiana e per l'Italia”.

