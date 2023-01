Roma, 19 gen. "Si svolgerà sabato 21 gennaio all'Auditorium Antonianum in Viale Manzoni 1 a Roma, in modalità ibrida, l'Assemblea nazionale costituente del Partito Democratico". Si legge in una nota del Pd.

"Fra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del Regolamento per il Congresso, la presentazione dei lavori del Comitato costituente e la presentazione degli esiti del documento Bussola". I lavori inizieranno alle ore 10, finiranno attorno alle ore 18 e saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Pd.

