Roma, 2 dic. "Quindi, ricapitolando: nel Pd tutti d'accordo per una fase nuova, per un partito nuovo, per una identità definita e chiara. Ma senza mettere niente in discussione, tranne come al solito l'ennesima leadership. Mi batterò contro questa logica! Serve un vero cambiamento!". Così il deputato e segretario provinciale del Pd Napoli, Marco Sarracino.

