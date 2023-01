Roma, 13 gen. “Mi stringo al dolore della rete Italiani senza cittadinanza per la tragica scomparsa di Omar Neffati. Massima vicinanza alla famiglia e a chi gli vuole bene. Possiamo solo impegnarci a continuare la lotta per i diritti con la sua stessa passione.” Lo afferma Elly Schlein in un post Facebook

