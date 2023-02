Pd: Schlein, 'mai parlato con Giarrusso e Di Maio non l'ho mai sentito'

Roma, 2 feb Giarrusso mi ha contattato? "No, non è stato così. Non ho parlato direttamente con lui, almeno non mi risulta". Lo ha detto Elly Schlein a Tagadà a proposito del desiderio dell'ex Iena di aderire al Pd, aggiungendo: "Non posso commentare quello che avviene ad altri candidati. Se fosse arrivata la telefonata? Spero di essere segretaria ma non lo sono, non sono io a dare la tessera, ci sono delle regole, se ne occupa l'organizzazione".

"Di Maio non l'ho mai sentito in questo congresso. Non mi pare abbia mai espresso l'intenzione di entrare o di aderire, potrei dire la stessa cosa su Beyonce...", ha aggiunto la candidata alla segreteria dem.

