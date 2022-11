Roma, 11 nov "Non è il momento di avanzare corse solitarie ma di fare una cosa più difficile, costruire una corsa collettiva con chi ci sta. Diamoci un appuntamento in un luogo di liberazione delle energie positive, con mondi fuori che si sono sentiti non accolti". Lo ha detto Elly Schlein in una diretta su Instagram.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA