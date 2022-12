Roma, 15 dic Una scissione? "Non vedo il rischio, ma una grande opportunità. Chi dice 'se vince Schlein me ne vado' ha un approccio sbagliato alla sfida, che è quella di tenere insieme una comunità plurale. Il pluralismo del Pd va preservato, è l'unico partito non personale". Lo ha detto Elly Schlein ad Agorà.

