Pd: Schlein, 'solidarietà a Cgil Bari, atto intimidatorio'

Roma, 18 gen. "Sono vicina alla Cgil Confederazione Generale Italiana del Lavoro di Bari, agli iscritti, dirigenti ed alla segretaria Gigia Bucci a cui ho espresso la mia vicinanza al telefono poco fa, condannando fermamente l'atto vandalico e intimidatorio subito questa notte alla sede del sindacato". Così Elly Schlein.

"Non è la prima volta che atti di violenza colpiscano le sedi dei Sindacati, cuore della rappresentanza collettiva. L'accaduto non va derubricato come semplice 'bravata' ma si tratta di un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti di chi ogni giorno difende i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Confidiamo nelle indagini della magistratura per fare luce su questi atti esecrabili. Le rappresentanze istituzionali e sociali democratiche devono reagire con fermezza".

