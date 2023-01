Pd: Schlein, 'togliere logo partito a 'manel', iniziative con soli uomini'

Roma, 24 gen. "Va cambiato il metodo di selezione con le primarie così non da non penalizzare territori e donne. Va tolto il logo del partito alle iniziative di soli uomini, ai 'manel'. Basta con uomini che dicono alle donne: 'Lì ti ho messo io'. O come è successo a me che mi sono sentita chiedere: 'Tu di chi sei figlia?'. Basta con le logiche di cooptazione correntizia. E poi non è possibile che ci siano una decina di segreterie di federazione donna su più di un centinaio. E sulla co-segreteria" composta un uomo e da una donna, "credo che su questo in futuro gli iscritti possano fare una valutazione". Così Elly Schlein in un intervento alla conferenza delle donne Pd con gli altri candidati alla segreteria dem.

