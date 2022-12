Pd: Schlein, 'trovare convergenze con M5s su lavoro e clima'

Roma, 19 dic. "Il Pd, dopo l'atroce sconfitta elettorale, nelle forze di opposizione è quella più unitaria. Sui temi fondamentali deve coordinare l'opposizione. Auspico che con i 5S si trovino convergenze su temi che qualificano la nostra battaglia politica come il lavoro prima di tutto, ma anche il clima e i diritti per combattere le disuguaglianze". Così la candidata alle primarie dem, Elly Schlein, in un'intervista a Quotidiano nazionale.

Sulla sfida che attende il Pd, "la nostra gente vuol tornare a contare e io voglio far rinascere un partito degli elettori, non degli eletti e delle correnti - assicura -. Queste assemblee che stiamo organizzando sono occasioni importanti per ricucire con tanti iscritti delusi. Tanti stanno tornando, molti si affacciano con curiosità e voglia di partecipare. E tante sono anche le presenze diverse, anche fuori dal partito".

"Voglio creare un ponte - aggiunge - nel nome dell'impegno tra chi è dentro il partito e chi non si ritrova più. E lo voglio fare in nome di tre capisaldi del mio programma: lavoro, ambiente e lotta alle disuguaglianze". Come andrà a finire con le Primarie? "La situazione non è granitica, la sfida è sulla linea politica. Io faccio il mio sincero in bocca a lupo a tutti". Nardella ha scelto Bonaccini: "Sono contenta che ci sia un filo di dialogo importante con Nardella. È un interlocutore molto prezioso".

