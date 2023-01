Roma, 21 gen "Un atto di generosità della comunità democratica, l'unico partito che ha deciso di mettersi in discussione aprendosi, in prima istanza ai militanti ma che si apre anche al mondo fuori, a chi ha smesso di credere in noi. E' un processo necessario". Lo ha detto Elly Schlein all'Assemblea del Pd.

