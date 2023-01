Pd: Sereni, 'Terzo Polo e M5S? Senza di noi destra non si batte'

Roma, 18 gen. "La discussione che stiamo facendo tra di noi, è stata fraintesa, anche un po' bistrattata all'esterno. In tanti, come Renzi e Calenda da una parte e il M5s dall'altra, parlano della crisi del Pd in modo interessato". Così Marina Sereni nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

"Non sono spaventata dalla competizione nel campo del centrosinistra, ma la sinistra italiana ha bisogno di un Partito democratico forte, che deve tornare ad essere il fulcro del campo progressista. La nostra cultura politica e le nostre idee sono fondamentali per avere un centrosinistra in grado di vincere contro la destra. Abbiamo da fare una traversata del deserto ma dobbiamo partire da noi, non dalle alleanze. Per questo la partecipazione alle primarie è fondamentale: venite nei circoli, discutiamo”.

