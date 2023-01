Roma, 21 gen. "Non ci siamo mai fermati, ma oggi facciamo un passo importante per rilanciare l'azione del Partito Democratico. Governa una destra forte e arrogante serve un partito unito e determinato nelle sue battaglie. Ci siamo! Grazie a Enrico Letta per il lavoro di questi anni". Lo ha scritto su Twitter Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

