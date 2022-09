Pd: Serracchiani, 'segreteria non questione di genere, rischiamo Congresso di sole donne'

Roma, 21 set Una donna segretaria del Pd? "Non ne farei una questione di genere. Anche perché credo ci siano talmente tante donne competenti nel Pd che rischiamo di avere un Congresso dove si presentino solo donne". Lo ha detto Debora Serracchiani in una intervista all'Adnkronos.

"Non so chi sarà il prossimo segretario del Pd, il Congresso ha una scadenza naturale al prossimo anno. Non accelererei i tempi, non mi sembra opportuno parlare di Congresso ora anche perchè ne parleremo solo noi -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Oggi il Congresso non è all'ordine del giorno perchè all'ordine del giorno c'è la vittoria alle prossime elezioni in cui crediamo e in cui siamo tutti impegnati".

