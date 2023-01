Roma, 23 gen Stefano Bonaccini al 44%, Elly Schlein al 24%, Paola De Micheli al 9% e Gianni Cuperlo al 7%. Sono i risultati del sondaggio tra la base di elettori Pd realizzato dalla Emg per 'Agorà', la trasmissione di Raitre, in vista delle primarie per la scelta del nuovo segretario dem.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA