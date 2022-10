Pd: Vaccari, 'percorso costituente non parte da nomi né da scioglimento'

Roma, 4 ott. “Non sono d'accordo con chi, anche in queste ore, continua a sostenere che il Pd vada sciolto. Mettiamola così: non partirei né dallo scioglimento né dai nomi. Perché sono scorciatoie che producono un unico effetto che è quello di far imbufalire militanti, iscritti e elettori". Così Stefano Vaccari, responsabile organizzazione nella segreteria del Partito democratico, eletto alla Camera in Emilia Romagna, in un'intervista a Radio Immagina, la web radio dem.

"Se non ci fermiamo a riflettere e a discutere su chi siamo e cosa vogliamo essere, quali idee-forza caratterizzano il nostro profilo di partito, la sua credibilità e la sua riconoscibilità, rischiamo di disperdere un radicamento territoriale che esiste da nord a sud. In molti sentono l'esigenza di un percorso costituente. Chiamiamolo come ci pare, ma quel percorso non può partire dai nomi o dallo scioglimento. Oggi sono tutti contro le correnti, anche coloro che hanno utilizzato quelle correnti per ottenere a ogni livello incarichi di partito o candidature. Possiamo riconoscerlo con un minimo di onestà intellettuale?”.

