Roma, 24 nov. "Onorato e orgoglioso di far parte del Comitato Costituente del Nuovo Pd. Ora al lavoro per costruire in tempi brevi un partito aperto, inclusivo e competitivo verso una destra che si è già dimostrata pericolosa e inadeguata". Così Alessandro Zan su twitter.

