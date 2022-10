Pd: Zanda, 'teniamocelo stretto, Conte, Renzi e Calenda lo vogliono disintegrare'

Roma, 3 ott "Conte, come Renzi e Calenda, vogliono disintegrare il Pd per prenderne i voti". Lo dice Luigi Zanda a 'Repubblica'. "Il Pd e' un partito indispensabile per il sistema politico e la democrazia italiana"; "miglioriamolo, rinnoviamolo, correggiamone la rotta, ma me lo terrei stretto", spiega il senatore uscente.

"Cambiare nome e simbolo sono fatti di marketing, anche la politica fa marketing, certo. Ma ora il Pd deve riflettere sulla sua natura e sul suo orizzonte, non affidarsi a un grafico per un nuovo simbolo", prosegue Zanda sottolineando: "Allo scioglimento ripeto no".

