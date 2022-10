Pd: Zingaretti, 'vera costituente facciamola nelle piazze'

Roma, 28 ott. "Per una vera Costituente del Pd facciamola con chi incontriamo nelle piazze, e non con chi deve venire in maniera china ad ascoltarci. Organizziamo tre giornate di mobilitazione straordinaria nel Paese, per rivolgerci alle persone che ci hanno votato, che devono vederci nelle piazze a difendere il nostro programma". Così Nicola Zingaretti in Direzione.

"Perché nel conflitto sociale c'è la destra, che è forte e governa, ma l'alternativa siamo noi. Sono scelte che non dovranno fare le candidate o i candidati al prossimo Congresso, ma che dobbiamo vedere noi se abbiamo la forza di promuoverle, per creare le condizioni per la rinascita del Pd".

