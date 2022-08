Pecoraro Scanio "Dal Pnrr 150 milioni per il Turismo sostenibile"

ROMA (ITALPRESS) - "Faccio appello ai comuni di Taranto, Agrigento, Sorrento, Assisi, Tivoli, Canistro (Aq) e ad altre decine di amministrazioni giá operative nella Transizione EcoDigitak. Non si perda questa occasione "Lo dice Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e docente di turismo sostenibile a Milano Bicocca, Roma TorVergata, Napoli Federico ll che aggiunge: "Entro il 31 agosto i comuni, anche piccoli, possono accedere al bando di 150 milioni di euro per acquisire o ristrutturare hotel o altri edifici ad uso turistico adeguandoli alla transizione Ecodigital. Ecco un'occasione di modernizzazione del nostro Paese". Cassa Depositi e Prestiti, con le risorse del PNRR, ha messo a disposizione dei Sindaci e dei privati 150 milioni di euro, destinate all'acquisto del diritto di proprietá o del diritto di superficie di immobili (almeno 3.500 mq.) e alla ristrutturazione di quest'ultimi, in un'ottica di Turismo sostenibile e digitalizzazione. Gli investimenti sono diretti anche in zone economicamente piú svantaggiate o alle aree secondarie dove si intende promuovere lo sviluppo dei flussi turistici". (ITALPRESS). pc/com 04-Ago-22 14:10

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA