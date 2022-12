Pelé: da O Globo al New York Times, 'O Rei è morto'

Roma, 29 dic. Tutti i giornali del mondo ricordano O Rei Pelè scomparso a 82 anni. "Il Brasile piange la scomparsa di Pelé. O Rei è scomparso in serata all'età di 82 anni", così apre l'edizione online di O Globo. Ma la notizia ha valore globale e il New York Times titola: "Pelé, il volto globale del calcio, muore a 82 anni". Mentre il Washington Post scrive: "Muore a 82 anni Pelé, il 're del calcio' che ha rivendicato il titolo di atleta più celebrato al mondo". Non sono da meno i quotidiani inglesi. The Sun titola "Il Re è morto". Per The Athletic: "Pelè è morto a 82 anni". Il Mirror titola: "Pelè, leggenda del calcio brasiliano, è morto a 82 anni dopo una battaglia con il cancro". The Times: "Pelè, prima superstar mondiale del calcio, è morto a 82 anni". Mentre il Daily Mail scrive: "Pelè è morto a 82 anni".

Anche il francese L'Equipe ricorda Pelè: "La fine di un mondo". Mentre Le Parisien scrive: "E' morto Pelé: il mondo rende omaggio al "Re" del calcio". Anche le principali testate sportive spagnole si concentrano ovviamente sulla notizia della scomparsa di Pelè. Marca scrive: "E' morto Pelè. 'O Rei' del calcio". Per As: "E' morto Pelè, il Re del calcio". Mundo Deportivo invece scrive: "E' morto Pelè, leggenda del calcio mondiale". Mentre El Pais titola: "E' morto Pelé, ‘O Rei' del calcio a 82 anni". In Portogallo O Jogo titola: "E' morto Pelè. Aveva 82 anni". A Bola: "Pelè è morto". Record: "E' morto Pelè, il Re del calcio".

