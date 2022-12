Pelé: De Sisti, 'ci lascia il più grande di sempre, il giocatore più completo mai esistito'

Roma, 29 dic. - "Oggi è un giorno molto triste per il calcio. Pelè è stato il più grande giocatore mai esistito, il più completo. Aveva tutto: destro, sinistro, colpo di testa. Aveva una tecnica in velocità straordinaria, non gli mancava nulla". Il centrocampista dell'Italia ai mondiali del 1970 Giancarlo De Sisti ricorda così all'Adnkronos, Pelé, scomparso oggi a San Paolo all'età di 82 anni. "In quella finale fu strepitoso, non solo per lo splendido gol di testa che fece, fu decisivo -aggiunge De Sisti-. Quel Brasile era stellare soprattutto grazie a lui". "Anche fuori dal campo ricordo una persona squisita. Ci siamo incontrati qualche volta una volta smesso di giocare e ha sempre avuto una parola carina", conclude l'ex giocatore della Roma.

