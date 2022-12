Pelé: ospedale A. Einstein, 'O Rei' è morto per insufficienza multiorgano per cancro al colon'

San Paolo, 29 dic. Pelè è morto ad 82 anni. L'Atleta del Secolo era ricoverato dal 29 novembre all'ospedale Albert Einstein, a San Paolo. Il ricovero è avvenuto per un'infezione respiratoria dopo aver contratto il Covid-19 e per la rivalutazione delle cure del tumore al colon. Questo giovedì pomeriggio, l'ospedale ha annunciato la morte di 'O Rei': "L'ospedale Israelita Albert Einstein conferma con rammarico la morte di Edson Arantes do Nascimento, Pelé, oggi, 29 dicembre 2022, alle 15:27, a causa di insufficienza multiorgano, risultato della progressione del cancro del colon associato alla sua precedente condizione clinica. L'ospedale Israelita Albert Einstein è solidale con la famiglia e tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro re del calcio", la nota dell'Ospedale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA