Cernusco sul Naviglio – 17 gennaio 2023.Mettere al centro le persone è un asset fondamentale per PENNY che, nel raggiungimento degli obiettivi strategici di business, si adopera per implementare processi, iniziative e attività che favoriscano le competenze e la professionalità dei suoi Collaboratori e, ugualmente, alimentino la passione e l'impegno di ciascuno, indispensabili per ottenere risultati solidi e duraturi.

PENNY ha scelto di partecipare al processo di Certificazione che il Top Employers Institute rilascia ogni anno a livello globale alle Aziende che si distinguono per le strategie HR che mettono in campo e, con grande orgoglio, ha ottenuto il Marchio di Certificazione 2023.

Attraverso un'approfondita analisi fatta di 3 step svoltisi nel corso del 2022- HR BEST PRACTICES SURVEY, VALIDATION e AUDIT -, il Top Employers Institute ha valutato e confermato la qualità delle pratiche HR PENNY rispetto a 20 diversi topic, tra i quali People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning & Development, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e Sustainability.

Oltre al grande orgoglio questa Certificazione rappresenta per PENNY la conferma che decidere con rinnovata presa di coscienza di porre le proprie persone al centro sia non solo la strada giusta, ma anche l'unica in grado di dare concreto valore al Brand.

Il 2022 appena concluso è stato un anno di cambiamenti e innovazioni sostanziali per l'Azienda e questa nuova conferma non può che dare ancora più impulso alla valorizzazione degli oltre 4.500 Collaboratori che vestono la maglia PENNY ogni giorno e che ogni giorno dimostrano di saper essere straordinari: la strada che stiamo percorrendo è lunga, ma siamo equipaggiati per affrontarla e felici di percorrerla.

“Non consideriamo la certificazione un punto d'arrivo, – ci racconta Piero Pisoni, HR Director PENNY Italia - piuttosto la conferma dell'impegno della nostra azienda verso le persone. È quindi un altro passo importante nel nostro percorso di crescita e di continuo avvicinamento al nostro capitale umano, in totale coerenza con i valori di gruppo”.

