Pensioni: Calderone, obiettivo non sono parole ma riforma

ROMA, 17 GEN - Sulle pensioni "il 19 gennaio è convocato il primo tavolo. L'obiettivo non è fare parole ma attivare un confronto ampio e articolato, che coinvolge tutti gli attori sociali e istituzionali, per poi arrivare ad un percorso di riforma. C'è la consapevolezza di dover mettere fine a quella stagione, non più breve, di interventi che vengono fatti ogni anno in finanziaria per evitare lo scalone della legge Fornero e individuare forme di uscita anticipata". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, rispondendo in commissione Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del dicastero. Importante, rimarca, è "ragionare su una riforma di sistema incentrata sul tema della flessibilità" e avere "un sistema equilibrato". Sui tempi, Calderona assicura che "il tavolo sulla sicurezza sul lavoro andrà avanti spedito, così come il tavolo sulle pensioni. I tempi possono essere entro i primi 5-6 mesi dell'anno per quanto riguarda sia la bozza di riforma delle pensioni che la sicurezza sul lavoro".

