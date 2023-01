Pensioni: Silvestri, 'da opzione donna a discriminazione donna, giuste proteste'

Roma, 20 gen. “Giuste le proteste delle donne sulle pensioni. Il governo ha trasformato una misura importante come “opzione donna” in “discriminazione donna” poiché ha ridotto drasticamente la platea delle beneficiarie e facendo vere e proprie discriminazioni per coloro che non hanno figli”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S, questa mattina ad Agorà su Rai3.

“Questo è un governo che va a prendere i fondi dal taglio delle pensioni, da opzione donna, dai percettori del Reddito di Cittadinanza e che non vuole istituire un salario minimo. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo indicato dove prendere le risorse, ovvero con le tasse sugli extraprofitti sulle compagnie energetiche, farmaceutiche e assicurative. Ma non hanno avuto il coraggio di farlo e sono intervenuti sui diritti sacrosanti delle persone”, ha concluso.

