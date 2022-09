Perchè il MAIE è l'unico Movimento Politico che combatte per i diritti degli italiani all'estero

Gli italiani all'estero meritano una rappresentanza forte e realmente interessata ai loro problemi

Milano, 8 Settembre 2022. Sin dal momento della sua fondazione, il MAIE (Movimento Associazionistico Italiani all'Estero) ha avuto l'obiettivo di dedicare i suoi sforzi agli italianiall'estero.

Nato dall'idea del Senatore Ricardo Merlo, l'uscente Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il MAIE è ad oggi l'unico movimento politico che lotta per i diritti dei connazionali che risiedono al di fuori dell'Italia.

Ma non sono solo i disagi e le problematiche ciò di cui questo movimento politico vuole farsi carico, questo rappresenta solo una delle facce della medaglia.

“Essere italiani nel mondo significa, per noi del MAIE, rappresentare sempre, in tutto e per tutto, l'Italia nel mondo.” Commenta Vincenzo Odoguardi. “Oltre la volontà di dare una soluzione alle problematiche delle nostre comunità, c'è il desiderio di dare visibilità a quello che noi siamo come italiani all'estero. Noi, in quanto italiani all'estero siamo gli ambasciatori della cultura italiana. E per cultura intendo tutto, dalla gastronomia alla storia, all'arte, alle tradizioni, eccetera. Siamo noi che portiamo l'Italia fuori dai confini nazionali e quindi tutti questi aspetti devono essere evidenziati. Si tratta di esperienze, di tradizioni che devono essere conservate e devono avere il giusto spazio all'interno della politica.”

Questo è quello che fa il MAIE per le comunità italiane, nelle parole del candidato VincenzoOdoguardi. Da un lato, quindi, c'è la risoluzione delle problematiche storiche, dei servizi che mancano. Dall'altro si vuole portare avanti quello che è l'imprenditoria, la cultura, le tradizioni, quello che la lingua, il turismo, in una parola, il Made in Italy.

In politica per rappresentare gli italiani all'estero

“La comunità di italiani all'estero ha bisogno di una rappresentanza solida, non solo nel Parlamento, ma proprio a livello governativo. Questa rappresentanza può essere garantita soltanto attraverso il Ministero per gli italiani nel mondo. Soltanto con un nostro ministero possiamo iniziare a sanare le vecchie fratture, dando una soluzione ai problemi che da sempre affliggono gli italiani all'estero. La differenza tra l'avere uno o due deputati e l'avere un intero Ministero è sostanziale. Come allo stesso modo è sostanziale la differenza tra il votare per un partito romano, i cui rappresentanti devono necessariamente dare priorità alle problematiche nazionali, e il votare per il MAIE, che nasce dall'iniziativa di persone che vivono all'estero e concentra tutte le sue energie per risolvere i problemi dei connazionali sparsi per il mondo.” Spiega Vincenzo Odoguardi, già console onorario in Repubblica Dominicana.

La differenza tra un partito tradizionale, e il MAIE è che quest'ultimo vede nel tessuto sociale delle comunità italiane le necessità che le stesse hanno, cerca di portarle a casa e risolverle, così come si legge nelle dichiarazioni del candidato a senatore, Odoguardi.

