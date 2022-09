Tieni sotto controllo la salute del tuo cuore ed eventuali segnali di AFib con un Fitbit al polso!

Milano, 28 settembre 2022.In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, celebrata a livello mondiale il 29 settembre, Fitbit ti motiva a prendere sempre più coscienza dello stato di salute del tuo cuore grazie ai suoi dispositivi e alle sue funzionalità!

Dati aggregati dal team di Google Trend relativi alle ricerche effettuate in Italia lo scorso anno in tema salute del cuore hanno rivelato che “ictus” è stata la parola più ricercata (53%), seguita da “fibrillazione atriale” (22%) e “problemi cardiaci” (8%).

Lo sapevi? In media una persona ha 72 battiti al minuto, quindi 103.680 al giorno, 37.843.200 all'anno e indicativamente 3.000.000.000 in una vita intera. Il cuore è il muscolo al centro del nostro sistema circolatorio, pulsando il sangue in tutto il corpo ad ogni battito. Il sangue trasporta ossigeno e nutrienti a tutte le parti del nostro corpo, portando via con sé anidride carbonica e sostanze di scarto. Così, se il tuo cuore non funziona correttamente, ogni parte del corpo ne risente!

Ma quanto bene conosci il tuo cuore? Ormai mediamente conosciamo molto del nostro corpo: basta solo pensare all'abitudine di contare il numero di passi giornaliero, di controllare la qualità del sonno e monitorare il battito cardiaco a riposo, la sua variabilità e molto altro ancora. Ma sapere se soffri di battito cardiaco irregolare può essere importante per la tua salute: ora Fitbit ha reso facilmente accessibile questo monitoraggio grazie alla nuova funzione “Notifiche di ritmo cardiaco irregolare”, disponibile anche in Italia su un'ampia gamma di dispositivi* tra cui i nuovi Sense 2, Versa 4 e Inspire 3, che rendono ancora più semplice l'accesso a informazioni sul tuo corpo!

L'aritmia può essere difficile da diagnosticare. Può andare e venire, quindi non verificarsi durante una visita medica o una ECG. Palpitazioni e difficoltà respiratoria possono essere dei sintomi, ma c'è chi non ne presenta alcuno.

La buona notizia è che AFib è curabile: prima la rilevi, prima puoi intervenire.

La nuova funzione di Fitbit “Notifiche di ritmo cardiaco irregolare”, che può avere accesso passivamente al tuo ritmo cardiaco mentre stai dormendo o sei a riposo, ti allerta se rileva un segnale che potrebbe essere indicativo di attività cardiaca irregolare. Ha ricevuto il marchio CE ed è stata validata all'interno del “Fitbit Heart Study”, condotto nel 2020 su un campione di 455.699 persone nell'arco di cinque mesi.

Solo un medico può diagnosticarti AFib, ma la nuova funzione Fitbit ti può aiutare ad identificare se il tuo cuore presenta segnali riconducibili a questa aritmia, ed essere pertanto un valido aiuto nella conversazione col tuo medico o come punto di partenza per ulteriori approfondimenti.

Che cosa è l'AFib? La fibrillazione atriale (AFib) è un'aritmia (ritmo cardiaco irregolare) e si verifica quando le camere superiori del cuore battono in modo non sincronizzato con quelle inferiori. Una AFib non trattata può aumentare il rischio di coaguli di sangue, ictus e infarto. Circa 33.5 milioni di persone soffrono di AFib a livello mondiale; gli adulti di età superiore ai 40 anni hanno 1 rischio su 4 di svilupparla nel corso della propria vita, anche soggetti fisicamente sani senza precedenti problemi cardiaci.

La funzione notifiche di ritmo cardiaco irregolare di Fitbit non cerca continuamente l'AFib. Ciò significa che non è in grado di identificare tutti i casi di fibrillazione atriale e che, anche se si è affetti da fibrillazione atriale, si potrebbe non ricevere una notifica. Non è destinato all'uso da parte di persone di età inferiore ai 22 anni o con altre aritmie note.

*Questa funzione è compatibile con Fitbit Sense 2, Sense, Versa 4, Versa 3, Versa 2, Versa Lite, Charge 5, Charge 4, Charge 3, Luxe, Inspire 3 e Inspire 2.

