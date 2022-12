Perù: Boluarte presenterà disegno di legge per anticipare le elezioni

Lima, 12 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La presidente del Perù Dina Boluarte ha annunciato che presenterà un disegno di legge per anticipare le elezioni ad aprile 2024 in risposta alle proteste sociali che si stanno svolgendo in varie zone del Paese contro il suo governo. "Interpretando la volontà della cittadinanza nella maniera più ampia possibile, ho deciso di prendere l'iniziativa per raggiungere un accordo con il Parlamento della Repubblica per anticipare le elezioni generali ad aprile 2024", ha dichiarato la presidente in un discorso alla nazione dopo le violente manifestazioni di questo fine settimana che finora hanno provocato due morti e diverse decine di feriti.

La presidente peruviana, insediatasi dopo l'allontanamento di Pedro Castillo, ha spiegato che "nei prossimi giorni" invierà un disegno di legge al parlamento affinché possa essere "concordato con tutte le forze politiche che lo compongono”. Boluarte ha sottolineato che l'approvazione di questa legge implica riforme costituzionali. "Chiedo a tutte le forze politiche, delle regioni e delle province, delle autorità, della società civile e del popolo peruviano di partecipare a questo processo affinché un'ondata di volontà democratica e responsabilità nazionale ci guidi e ci guidi", ha aggiunto.

