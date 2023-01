Perù: M5S, 'situazione preoccupante, Farnesina tuteli italiani'

Roma, 26 gen. - "La crisi in Perù, scatenata dall'arresto per tentato golpe dell'ex presidente Castillo, continua a destare profonda inquietudine, sia rispetto alla popolazione locale, sia in relazione ai nostri connazionali che vivono nel paese andino. Preoccupano i violenti scontri tra manifestanti e polizia che vedono già 27 morti. Inoltre desta allarme l'odierna decisione del governo di inviare l'esercito a Puno, epicentro delle manifestazioni". Lo dichiarano i deputati Federica Onori e Arnaldo Lomuti e i senatori Raffaele De Rosa, Bruno Marton ed Ettore Licheri, componenti M5S delle Commissioni Esteri di Camera e Senato.

"I blocchi stradali e la chiusura dei maggiori aeroporti stanno generando penuria di cibo, medicinali e carburante, senza contare che i prezzi di gas e benzina sono aumentati vertiginosamente. Auspichiamo una celere risoluzione di questa crisi nel pieno rispetto della legalità, delle istituzioni e delle libertà fondamentali. Chiediamo alla Farnesina - continuano - di dedicare maggiore attenzione a questa grave crisi e di attivarsi al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini italiani che si trovano in Perù garantendo, nel contesto, per chi lo desidera la possibilità di un celere rimpatrio".

