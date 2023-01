Perù: sindacato minatori manifesta oggi a Lima

LIMA, 12 GEN - La Federazione nazionale dei lavoratori minerari, metalmeccanici e siderurgici del Perù (Fntmmsp) ha convocato per oggi a Lima una manifestazione in solidarietà con la mobilitazione antigovernativa avviata da oltre un mese nel sud del Paese e che ha un bilancio di 48 morti e centinaia di feriti. Con gli slogan 'Elezioni nel 2023!', 'Scioglimento del Parlamento!' e 'Senza lotta non c'è vittoria!' il sindacato ha convocato i suoi aderenti a manifestare oggi alle 17 (le 23 italiane) nella Plaza Dos de Mayo. Da parte sua, in previsione di una possibile crescente tensione sociale nella capitale il sindaco, Rafael López Aliaga, ha annunciato oggi che le celebrazioni per il 488/o anniversario della fondazione della città, previste per il 18 gennaio, sono sospese "a causa delle proteste e dei morti nel Paese". Nel corso della mobilitazione che si svolge in almeno dieci regioni del sud, vari leader sociali e sindacali reclamano un trasferimento nei prossimi giorni della protesta a Lima.

