Petrolio: cede (-4%) sotto 80 dollari, minimi da gennaio

MILANO, 23 SET - Prezzo del petrolio in forte calo sui listini telematici, con un andamento che condiziona anche i mercati azionari: il greggio è sceso sotto la soglia psicologica degli 80 dollari al barile (al momento quota 79,7 a New York), un livello che non veniva toccato da gennaio. Si mantiene molto volatile il gas, che però al momento sembra restare in terreno negativo: il metano ad Amsterdam viene scambiato attorno ai 178 euro al Megawattora, in calo del 5% rispetto alla chiusura di ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA