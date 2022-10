Petrolio: Opec+ ignora pressioni Biden, taglia produzione

ROMA, 05 OTT - L'Opec+ taglia la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno a partire da novembre. L'accordo è stato raggiunto al vertice di Vienna che si è svolto in presenza per la prima volta da marzo 2020 e a cui per la Russia ha partecipato Aleksandr Novak, vice premier della Federazione Russa con delega al settore energetico. La decisione è uno schiaffo al presidente Usa, Joe Biden, che aveva fatto pressing sui rappresentanti del Cartello chiedendo di non ridurre le quote di produzione.

