Petrolio: Peskov, 'taglio deciso da Opec+ servirà a stabilizzare mercato'

Mosca, 6 ott. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la decisione dell'Opec+, l'organizzazione dei principali produttori di petrolio, di ridurre la produzione di due milioni di barili al giorno è finalizzata alla stabilizzazione del mercato. L'Opec+, guidata dall'Arabia Saudita, ha deciso il taglio ieri, ignorando le richieste della Casa Bianca di non ridurre la produzione di greggio. A preoccupare Washington il fatto che l'inevitabile rialzo del prezzo al barile potrebbe danneggiare gli sforzi dell'Occidente per limitare le entrate petrolifere della Russia, utilizzate per sostenere la sua guerra in Ucraina.

Dmitry Peskov ha affermato che, "accettando di ridurre la produzione, l'Opec+ ha confermato le sue credenziali come organizzazione responsabile della stabilità del mercato".

