ROMA, 12 DIC - Sono in rialzo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna a gennaio si attesta a 71,75 dollari al barile, in rialzo dell'1,03% mentre il Brent quotato a Londra, in questo caso con consegna a febbraio, sale dello 0,75% a 76,67 dollari.

