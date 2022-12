Philip Morris Italia, Cuevas nuovo ad e Hannapel presidente Europa sud-occidentale

Roma, 21 dic. Philip Morris Italia ha annunciato oggi la nomina di Marco Hannappel a Vice Presidente europeo e Presidente dell'area Europa Sud-Occidentale e di Daniel Cuevas ad Amministratore Delegato per l'affiliata italiana. Marco Hannappel in virtù dei risultati raggiunti da quando nel 2019 ha assunto la guida dell'affiliata italiana, oltre a mantenere il coordinamento delle attività di Philip Morris International in Italia, estenderà la sua area di responsabilità anche alla Spagna, al Portogallo e Andorra. Durante il suo mandato come AD e Presidente dell'affiliata italiana Hannappel ha dato un impulso decisivo nel costruire un futuro senza fumo con oltre 2.5 milioni di fumatori adulti che hanno lasciato le sigarette per IQOS.

Inoltre, Hannappel ha ulteriormente accelerato, arricchendola di nuovi e importanti investimenti, lo sviluppo di una filiera integrata del Made in Italy interamente focalizzata sui prodotti innovativi senza combustione che oggi conta 38 mila persone tra posti di lavoro diretti, indiretti e indotto. In questi anni si è registrato, infatti, un costante rafforzamento del polo produttivo di Crespellano (BO) con un piano triennale di investimenti industriali pari a circa 600 milioni, l'apertura del Centro per l'Eccellenza Industriale e dell'Institute for Manufacturing Competencies, centro dedicato alla formazione rivolta alle competenze per l'industria 4.0. Dal lato dei servizi, si sono susseguiti due importanti investimenti nel sud del Paese con l'apertura dei Digital Information Service Centers in Puglia, nel 2020, e Campania, nel 2022, per un investimento complessivo di 150 milioni di euro e circa 500 posti di lavoro creati. Infine, per la parte agricola, Hannappel ha lavorato per un continuo rafforzamento della storica partnership con Coldiretti volta a rendere la filiera tabacchicola italiana una filiera d'eccellenza attraverso accordi pluriennali sottoscritti regolarmente anche con il Ministero delle Politiche Agricole che hanno portato a investimenti di oltre 100 milioni di euro ogni anno sulla filiera agricola del tabacco.

Il ruolo di Amministratore Delegato di Philip Morris Italia sarà assunto da Daniel Cuevas che torna in Italia in seguito ai notevoli risultati raggiunti in Romania nel ruolo di Amministratore Delegato, assunto a partire dal 2021. Daniel Cuevas ha iniziato la sua carriera professionale in Philip Morris nel 2000 in Spagna, ricoprendo in seguito diversi ruoli manageriali a livello internazionale, soprattutto in ambito commerciale, dove è stato in prima linea per il raggiungimento di importanti successi per l'azienda. Entrato in Philip Morris Italia nel 2014, tra il 2016 e il 2020 ha prima guidato l'intera struttura vendite dell'affiliata ed in seguito è diventato Direttore Reduced Risk Products durante gli anni cardine per l'affermazione di IQOS e dei prodotti innovativi senza combustione, svolgendo un ruolo determinante per l'affermazione di questi prodotti e guidando una radicale trasformazione del business verso un approccio sempre più orientato al consumatore. Entrambi i ruoli saranno effettivi dal 1 febbraio 2023.

