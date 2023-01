Pie Medical Imaging (PMI) annuncia di aver incluso il 500° paziente nello studio clinico FAST III

MAASTRICHT, Paesi Bassi, 20 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging (PMI), leader globale nell'imaging cardiaco, ha annunciato l'arruolamento del 500° paziente nel FAST III, uno studio clinico randomizzato multicentrico, che studia l'uso della riserva di flusso frazionale dei vasi basata sull'angiografia (CAAS vFFR) in pazienti sottoposti a procedure di rivascolarizzazione coronarica. In questo studio si confronta un approccio guidato vFFR CAAS con un approccio guidato da FFR per la rivascolarizzazione coronarica. L'outcome primario è, a 1 anno dalla randomizzazione, la valutazione di avvenuta rivascolarizzazione, dell'occorrenza di infarto o di decesso per qualunque causa.

FAST III, condotto dal Dr. Joost Daemen (cardiologo presso il Thoraxcenter, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Paesi Bassi), è uno studio internazionale di non inferiorità multicentrico e randomizzato. I 500 pazienti sono arruolati da ospedali con grande esperienza in fisiologia coronarica. Sono 25 i siti coinvolti in tutta Europa: nei Paesi Bassi, in Germania, Spagna, Irlanda, Regno Unito, Italia e Francia.Entro la fine dell'anno saranno reclutati un totale di 35 siti con l'obiettivo finale di includere 2.228 pazienti.

CAAS vFFR (Pie Medical Imaging, Maastricht) è una suite software FFR basata su angiografia per consentire la valutazione fisiologica della stenosi coronarica intermedia senza la necessità di un filo di pressione e adenosina. Il valore vFFR può essere calcolato con solo due proiezioni angiografiche e la pressione a livello della radice aortica. Questo vFFR ha un'elevata correlazione e accuratezza diagnostica rispetto alle misurazioni FFR e NHPR invasive basate su filo di pressione e i risultati vFFR hanno dimostrato di essere altamente riproducibili.

"Lo studio FAST III, insieme a diversi altri studi attualmente in corso con CAAS vFFR, avvalorerà l'ente scientifico di prove che dimostrano che il software CAAS vFFR è un'eccellente alternativa alle misurazioni fisiologiche invasive basate su filo", ha affermato Rene Guillaume, Managing Director PMI.

Lo studio è finanziato da borse di ricerca di Pie Medical Imaging e Siemens Healthineers (Erlangen, Germania). Lo studio è sponsorizzato dall'ECRI ((European Cardiovascular Research Institute, Rotterdam). Cardialysis (Rotterdam, Paesi Bassi) è responsabile dei servizi di sperimentazione, compresa la gestione delle prove e le attività del Core Laboratory.

Pie Medical Imaging, Gruppo Esaote

Pie Medical Imaging BV, è leader mondiale nell'analisi e visualizzazione di immagini cardiovascolari; a Maastricht (Paesi Bassi), ospita le vendite globali per le linee di prodotti CAAS e 3mensio. PMI e 3mensio Medical Imaging fanno parte del Gruppo Esaote, leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare Ultrasuoni, Risonanza Magnetica dedicata e Information Technology per la sanità. www.piemedicalimaging.com

