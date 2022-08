Piero Angela: Fiano (Pd), 'da lui straordinario modo di raccontare l'Italia attraverso la tv'

Milano, 13 ago."Piero Angela mancherà a tutti noi, a chi lo ha visto da bambino come me e a chi lo ha visto dopo, per lo straordinario contributo dato al modo di raccontare l'Italia, la storia, la scienza, attraverso quel mezzo nuovo che era la televisione". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd, Emanuele Fiano, aggiungendo: "Mancano sempre di più le persone come lui come Biagi come Zavoli, come molti altri, nei cui racconti rispecchiarci, oppure apprendere. Ci manca spesso chi racconti, chi ami spiegare le cose, e non solo venderle. Gli siano lievi il viaggio e la terra".

