Piero Angela: Gabbani, 'con sapienza e passione ha parlato ad intere generazioni'

Milano, 13 ago. "Oggi il nostro Paese ha perso un pezzo di storia, un grande uomo ed uno straordinario divulgatore scientifico che, con la sua sapienza e la sua passione, ha saputo parlare ad intere generazioni". Lo scrive su Twitter Francesco Gabbani, ricordando Piero Angela.

"Non dimenticherò mai il suo illuminante intervento in 'Ci vuole un fiore' lo scorso aprile -aggiunge Gabbani, riferendosi ad una trasmissione tv condotta insieme a Francesca Fialdini su Rai1-. È stato davvero un grande onore per me. Buon viaggio, Maestro".

